Удар по Зінченку? "Манчестер Сіті" пішов на радикальний крок

Керівництво "Манчестер Сіті" початок підшукувати заміну головному тренеру Пепу Гвардіолі через не дуже вдалий старту сезону у виконанні команди.

Як повідомляє агентство Mirror, незважаючи на розмови про продовження поточної угоди з тренером, що діє до 2021 року, цей сезон може стати останнім для Пепа у "Сіті", особливо в разі перемоги клубу в Лізі чемпіонів.

Пеп Гвардіола Eurosport

Новини Матч за участю Ярмоленка в Англії повторив унікальний рекорд

Керівництво "Манчестер Сіті" розпочало пошук кандидата, який зайнявся б вивченням внутрішніх процесів у команді, щоб не чинити тиск на тренерський штаб Гвардіоли і, водночас, підготуватися до можливого відходу іспанця.

Відставка Пепа може погано вплинути на українця Олександра Зінченка, який став твердим гравцем основи під керівництвом іспанського фахівця й часто отримує від нього похвалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, корейський футболіст "Тоттенгема" Сон Хин Мін забив неймовірний гол у 16-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!