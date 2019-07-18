Уболівальників у всьому світі шокувала нереальна траєкторія м'яча: відео

Незвичайна траєкторія м'яча під час матчу 10-го туру чемпіонату Бразилії між командами "Шапекоенсе" й "Атлетіко Мінейро" шокувала вболівальників у всьому світі.

Відео нереального епізоду опублікував у своєму Twitter-акаунті журналіст Рашид Гарсія.

🤔 Sobrepique en el aire en la cancha del Chapecoense pic.twitter.com/ZAJbQxp1j4 - ℝ𝕒𝕤𝕙𝕚𝕕 (@AliRashidGarcia) 17 липня 2019 р.

На 41-й хвилині футболіст "Шапекоенсе" виконав подачу з кутового, під час якого м'яч став падати, а потім знову підлетів у повітрі.

Користувачі соцмереж були приголомшені побаченим. "Я не вірю у привидів, але що це було?" — поцікавився один із користувачів. "Неймовірно. Це паранормальне явище, інакше як іще його можна пояснити?" — запитав інший.

Поки ніхто не зміг пояснити, що трапилося, зокрема й футболіст, який виконав кутовий.

Незважаючи на чаклунство на полі, матч завершився перемогою "Атлетіко" з рахунком 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, марокканський футболіст "Кана" Файчаль Фажр відзначився неймовірним ударом у матчі 34-го туру чемпіонату Франції в Лізі 1 проти "Діжона".

На 67-й хвилині Фажр отримав м'яч у куті штрафного майданчика і технічним ударом послав його в дальній кут. Голкіпер "Діжона" ісландець Рунар Алекс Рунарссон перебував занадто далеко від лінії воріт і не зміг відбити удар.

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