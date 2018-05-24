Уболівальникам "Ліверпуля" скасували рейси в Київ на фінал Ліги чемпіонів

Близько тисячі прихильників "Ліверпуля" скасували рейси до Києва з-за того, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" не зміг виділити час для посадки літаків.

До Києва повинні були летіти три повітряних судна, проте їх рейси скасували, повідомляє УП з посиланням на Sky News..

У футбольному клубі "Ліверпуля" вважають, що проблема виникла внаслідок суперечки між турфірмою та представниками аеропорту через розміри літаків.

"З глибоким співчуттям нам довелося скасувати три рейси до Києва. Через велику кількість рейсів до Києва, аеропорт "Бориспіль" не зміг виділити час для літаків", - йдеться у заяві турфірми World Choice Sports.

У компанії додали, що "вичерпали усі можливості, щоб спробувати отримати час для посадки літаків".

"Ми отримали посадкові слоти від аеропортів Ліверпуля і Манчестера і ми подали заявки на слоти в правильному порядку та строками Києву. Ще раз підтверджуємо, що це проблема у Києва", - наголосили у туроператора.

Водночас у футбольному клубі запевнили, що продовжують намагатися вирішити цю проблему.

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"Футбольний клуб "Ліверпуль" продовжує працювати з усіма зацікавленими сторонами у Великій Британії та Україні, намагаючись вирішити ситуацію, яка залишила близько тисячі шанувальників, без польотів до Києва до фіналу Ліги чемпіонів", - йдеться у заяві.

Крім того, мер Ліверпуля Джо Андерсон заявив, що безпосередньо співпрацює з Віталієм Кличком, щоб вирішити цю проблему.

"Дякуємо за вашу допомогу та підтримку. Наразі близькі до рішення, більше деталей будуть пізніше", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський", можна буде подивитися на великому екрані в київській фан-зоні.