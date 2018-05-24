"У житті такого не було": Шовковський переніс страшну "образу"

Легендарний голкіпер київського "Динамо" Олександр Шовковський на своїй сторінці в Facebook поділився життєвою історією, яка з ним трапилася днями. За словами прославленого воротаря, подібної "образи" він не відчував за все життя.

Олександр чекав приятеля, який запізнювався на зустріч, і в цей момент повз нього проходив випадковий перехожий. Чоловік звернувся до Шовковського з абсолютно несподіваною промовою.

"Думаю, впiхнав. Зараз попросить то чи автограф, то чи сфотографуватися. А він візьми і запитай:

- Закурить не буде?

Відповідаю важливим і гордим таким голосом:

- Не курю!

Пильно ще так вдивляється і просто з ніг збиває наступним питанням:

- А ти не з "Шахтаря" випадково? Дуже вже на футболіста схожий!

Я в повній розгубленості:

- Ні !!! Точно не з "Шахтаря" і точно не "футболіст"!

- Але на футболіста дуже схожий !!!

І пішов собі далі у своїх справах, залишивши мене з істеричним сміхом ", - розповiв Шовковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL недавно Шовковський розкрив шокуючу правду про сімейне життя.