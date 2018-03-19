У збірної України з футболу виникли проблеми в Харкові

Через сильний снігопад у Харкові збірна України з футболу може скасувати відкрите тренування на стадіоні "Металіст", повідомляє "команда1".

Підопічні Андрія Шевченка зібралися в першій столиці нашої країни для підготовки до товариських матчів з Японією (27 березня) і Саудівською Аравією (23 березня)

Через погіршення погодних умов протягом останньої доби підрозділи ГСЧС Харківщини 5 разів залучалися до ліквідації наслідків несприятливих погодних умов.

Нагадаємо, що перший для себе матч в 2018 році збірна України з футболу проведе в іспанській Марбельї. "Синьо-жовті" зустрінуться з одним з учасників майбутнього чемпіонату світу в Росії Саудівською Аравією.