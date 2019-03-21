У збірної Росії виникли великі проблеми перед матчем на Євро-2020

Збірна Росії з футболу перед стартовим матчем відбору на чемпіонат Європи-2020 проти Бельгії позбулася двох найважливіших гравців.

Спершу команда втратила півзахисника "Спартака" Романа Зобніна, якого в тренерському штабі вважають мало не найважливішим футболістом для збірної, а потім позбулася і захисника Іллi Кутепова.

Зобнін переніс операцію на руці, а в Кутепова була виявлена травма паху.

Збірна Росії з футболу Чемпионат.com

"В умовах браку часу для відпрацювання захисних маневрів зіграна спартаковская зв'язка Джикiя – Кутепов виглядала б оптимальним варіантом. По центральній осі російської збірної завдали удару. Не такий потужний, як в кінці минулого року перед Швецією, але відчутний, особливо, якщо згадати, з яким суперником належить зустрітися", – йдеться в матеріалі Чемпионат.com.

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Нагадаємо, що стартовий матч кваліфікації на Євро-2020 в групі I між збірними Бельгії та Росії відбудеться 21 березня в Брюсселі. Початок – о 21:45 за київським часом.

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