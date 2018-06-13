У збірної Мексики розповіли подробиці оргії перед ЧС-2018

Футболіст збірної Мексики Хав'єр Ернандес поділився подробицями вечірки команди перед вильотом на чемпіонат світу в Росію.

"Це тема, про яку я хотів би розповісти. Правда в тому, що ми зібралися, щоб відсвяткувати мій [30-й] день народження. У збірній нам дали вихідний. Ми організували вечірку, куди я запросив всіх гравців. Прийшли всі, крім воротаря Хосе Корони, тому що у нього були особисті проблеми, і він вибачився переді мною і командою. Ми повечеряли разом, а потім прийшло багато людей", - розповів Ернандес в інтерв'ю ESPN.

За словами футболіста, повій на вечірці не було: "Я повинен сказати прямо, що ніякого ескорту або чогось подібного на вечірці не було ... це було б неповагою до людей, які прийшли до нас". Проте форвард додав, що не став би повторювати те, що трапилося.

Раніше повідомлялося, що кілька футболістів збірної Мексики влаштували оргію з 30 повіями.