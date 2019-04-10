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У Запоріжжі стартували кваліфікації футбольного чемпіонату Red Bull Neymar Jr's Five

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6 квітня в Запоріжжі стартували українські відбіркові турніри міжнародного футбольного чемпіонату Red Bull Neymar Jr's Five! Далі такі ж кваліфікації пройдуть протягом квітня - червня ще у восьми містах України.

У Запоріжжі стартували кваліфікації футбольного чемпіонату Red Bull Neymar Jr's Five

За результатами кваліфікації - ДВІ команди стають фіналістами і продовжують боротьбу в авторському чемпіонаті Неймара. Таким чином саме команди STREET 7 і ЕКВАДОР представлять Запоріжжя в Національному фіналі Red Bull Neymar Jr's Five, який відбудеться в червні в Києві!

У Запоріжжі даний чемпіонат проходить вперше, і в боротьбу за квиток на Світовий фінал вступили 16 команд бравих футболістів-аматорів.

Переможці - команда STREET 7 - впевнено йшли до 1 місця цієї кваліфікації, спочатку розбивши суперників з рахунком 5: 0 в 1/8 фіналу, далі з рахунком 1: 0 завершивши чвертьфінальний матч, а потім в півфіналі з розгромним рахунком 5: 0 здолавши команду TORPEDO.

ЕКВАДОР рухалися по турнірній таблиці відповідно - долаючи суперників з рахунком 5: 0 як в 1/8 фіналу, так і в чвертьфіналі. У півфіналі довелося поборотися з LEGION TM, і перемога далася важче - з рахунком 1: 0.

У Запоріжжі стартували кваліфікації футбольного чемпіонату Red Bull Neymar Jr's Five

LEGION TM продемонстрували свою силу і в матчі за 3 місце, відправивши у ворота TORPEDO 5 голів.

У фінальній битві зустрілися дві дійсно сильні команди - STREET 7 і ЕКВАДОР. І тільки на 7 хвилині матчу STREET 7 таки забили гол, який і зробив їх переможцями Запорізької кваліфікації Red Bull Neymar Jr's Five.

"Перш за все хотілося б подякувати своїй команді, що сьогодні змогли продемонструвати свій найкращий футбол і виграти турнір. Дякую організаторам за це футбольне свято і вже чекаємо поїздки в Київ на національний фінал", - ділиться враженнями капітан команди STREET 7 Олександр Кузовлев.

У Запоріжжі стартували кваліфікації футбольного чемпіонату Red Bull Neymar Jr's Five

Українські відбіркові турніри Red Bull Neymar Jr's Five будуть проходять протягом квітня – червня в дев'яти містах: Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Вінниці, Харкові, Львові та Києві.

Фіналісти локальних кваліфікації зустрінуться в Національному фіналі, який визначить кращу команду України, що отримає квиток на Світовий Фінал у Бразилії!

Змагатися в чемпіонаті можуть всі бажаючі від любителів до професіоналів, хлопці і дівчата, віком від 18 до 25 років (в команді також допускаються два гравці старше 25 років). Формат той же - 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця кожен раз, коли суперник забиває гол. Мета-максимум: ПЕРЕГРАТИ ВСІХ!

У Запоріжжі стартували кваліфікації футбольного чемпіонату Red Bull Neymar Jr's Five

Щоб дізнатися про українські відбіркових турнірах і правилах Red Bull Neymar Jr's Five, заходите на сайт http://www.redbullneymarjrsfive.com/ і реєструйте вашу команду!

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