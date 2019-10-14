У якій годині Україна – Португалія: час матчу відбору Євро-2020

У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу проведе найбільш очікуваний матч відбору Євро-2020.

Команда Андрія Шевченка на столичному НСК "Олімпійський" битиметься з діючими чемпіонами континентами португальцями. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Португалія.

У ЯКІЙ ГОДИНІ УКРАЇНА – ПОРТУГАЛИЯ

Гра розпочнеться о традиційний для кваліфікаційного раунду час: команди вийдуть на поле о 21:45.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ПОРТУГАЛИЯ

Ті, хто не зможуть потрапити на гру в Києві, мають можливість підтримати головну команду країни біля екранів телевізорів. Пряму трансляцію проведе загальнонаціональний канал "Україна".

Крім того, розширена студія за участю експертів і журналістів пройде на спеціалізованому "Футбол 1". Також поєдинок у своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч ТВ".

КУПИТИ КВИТКИ НА УКРАЇНА – ПОРТУГАЛИЯ

Придбати квитки на гру можна на сайті ticketsbox.com. Ціна – від 50 до 3700 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, продаж квитків на матч відбору Євро-2020 між збірними України та Португалії викликала серйозні розборки.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!