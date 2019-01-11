У воротаря збірної України з'явився варіант у Каталонії

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, який перебуває в оренді в "Леганесі", може переїхати до Каталонії.

Воротарем збірної України зацікавився аутсайдер іспанської Ла Ліги – "Уеска".

Каталонський клуб вступив у переговори з "вершковими" з приводу трансферу 19-річного футболіста. "Уеска" гарантує Луніну місце в основному складі своєї команди і більше ігрової практики. Раніше цю позицію в команді закривав орендований у "Атлетіко" Аксель Вернер, проте в клубі не задоволені його результатами, повідомляє Marca.

Андрій Лунін Marca

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Саме невелика кількість часу, який українець проводить на полі в "Леганесі", є основною претензією "Реала" до нинішнього клубу нашого воротаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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