У воротаря збірної України з'явився варіант у Каталонії

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, який перебуває в оренді в "Леганесі", може переїхати до Каталонії.
Воротарем збірної України зацікавився аутсайдер іспанської Ла Ліги – "Уеска".
Каталонський клуб вступив у переговори з "вершковими" з приводу трансферу 19-річного футболіста. "Уеска" гарантує Луніну місце в основному складі своєї команди і більше ігрової практики. Раніше цю позицію в команді закривав орендований у "Атлетіко" Аксель Вернер, проте в клубі не задоволені його результатами, повідомляє Marca.
Андрій Лунін
Marca
Саме невелика кількість часу, який українець проводить на полі в "Леганесі", є основною претензією "Реала" до нинішнього клубу нашого воротаря.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
19-річний Андрій Лунін підписав контракт із мадридським "Реалом" влітку минулого року.
Через перехід у команду "вершкових" Тібо Куртуа український воротар був відправлений в оренду в "Леганес".
Невелика кількість ігрової практики в команді стурбувала "Реал", який почав подумувати про повернення Луніна.
Сам воротар збірної України попросив у столичного клубу залишити його в "Леганесі" до кінця сезону.
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