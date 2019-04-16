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У Турині перед матчем ЛЧ затримані озброєні фани "Аякса"

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Співробітники італійської поліції провели спецоперацію в результаті якої були затримані 54 фаната голландського "Аякса", які прибули в Турин на матч-відповідь 1/4 Ліги чемпіонів проти "Ювентуса".

Під час огляду, у них вилучили зброю, петарди, димові шашки. Як повідомляє Sky Sport, після оформлення необхідних документів, вболівальники буду депортовані з країни.

Фанати "Аякса"

Фанати "Аякса"

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Схожа ситуація сталася і перед першим матчем "Аякс" - "Ювентус", коли перед початком зустрічі були заарештовані 119 італійських фанатів, у яких правоохоронці вилучили ножі, кийки та газові балончики.

Нагадаємо, що 16 квітня "Ювентус" прийме "Аякс" в рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. У першому поєдинку, який пройшов в Амстердамі, нідерландський і італійський клуби розписали нічию - 1:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, туринський "Ювентус" влітку 2019 роки не візьме участь в Міжнародному Кубку чемпіонів, який щорічно проводиться в США. Причиною пропуску змагань став скандал зі зґвалтуванням Кетрін Майорги зоряним гравцем "старої сеньйори" Кріштіану Роналду.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
ІталіяТурин
Теги
ФК АяксФК Ювентус
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