У Туреччині футболіст влаштував різанину просто на полі

Грандіозний скандал із кримінальним ухилом трапився під час матчу другої турецької ліги між командами "Амедспор" і "Сакар'яспор" через неадекватні дії футболіста однієї з команд, що пустив в хід гострий предмет.

33-річний півзахисник "Амедспора" Мансур Чалар сховав у руці щось схоже на лезо і під час передматчового рукостискання почав завдавати різані рани суперникам. Чалар непомітними рухами завдав порізи відразу декільком гравцям.

Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı @TFF_Org pic.twitter.com/QHhal7r14n — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 березня 2019 р.

Після матчу кілька футболістів "Сакар'яспор" виклали у Твіттері фотографії неглибоких порізів руки, обличчя, спини та інших частин тіла. Представники клубу вже звернулися в поліцію.

Поведінка турецького гравця викликала хвилю обурення серед користувачів інтернету. "Що за псих", "Цей ненормальний має отримати довічну дискваліфікацію", "Чому про це не пишуть більше?" — обурювалися коментатори під відео. Деякі припустили, що Чалар порізав суперників довгим нігтем або саморізом, тому що лезо залишило б глибокі і тонкі порізи.

Незважаючи на це, суддя дозволив провести матч, який закінчився з рахунком 1:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній гравець київського "Динамо" Микола Морозюк, який на правах оренди виступає за турецький "Різерспор", заробив усування у Суперлізі. У матчі проти "Фенербахче" український футболіст в кінці першого тайму залишив свою команду в меншості.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram