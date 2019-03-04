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У Туреччині футболіст влаштував різанину просто на полі

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Грандіозний скандал із кримінальним ухилом трапився під час матчу другої турецької ліги між командами "Амедспор" і "Сакар'яспор" через неадекватні дії футболіста однієї з команд, що пустив в хід гострий предмет.

33-річний півзахисник "Амедспора" Мансур Чалар сховав у руці щось схоже на лезо і під час передматчового рукостискання почав завдавати різані рани суперникам. Чалар непомітними рухами завдав порізи відразу декільком гравцям.

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Після матчу кілька футболістів "Сакар'яспор" виклали у Твіттері фотографії неглибоких порізів руки, обличчя, спини та інших частин тіла. Представники клубу вже звернулися в поліцію.

Поведінка турецького гравця викликала хвилю обурення серед користувачів інтернету. "Що за псих", "Цей ненормальний має отримати довічну дискваліфікацію", "Чому про це не пишуть більше?" — обурювалися коментатори під відео. Деякі припустили, що Чалар порізав суперників довгим нігтем або саморізом, тому що лезо залишило б глибокі і тонкі порізи.

Незважаючи на це, суддя дозволив провести матч, який закінчився з рахунком 1:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній гравець київського "Динамо" Микола Морозюк, який на правах оренди виступає за турецький "Різерспор", заробив усування у Суперлізі. У матчі проти "Фенербахче" український футболіст в кінці першого тайму залишив свою команду в меншості.

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