О котрiй фінал чемпіонату світу з футболу U-20: всі трансляції

Збірна України вперше в своїй історії зіграє у фіналі чемпіонату світу з футболу серед 20-річних. У вирішальному поєдинку мундіалю наші юнаки змагатимуться з однолітками з Південної Кореї.

Україна - Південна Корея

Матч відбудеться в суботу, 15 червня, на стадіоні "Відзев" у Лодзі (Польща).

О КОТРIЙ СЬОГОДНІ ФІНАЛ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ З ФУТБОЛУ U-20

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Південна Корея. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

В Україні протистояння найсильніших футбольних молодіжних збірних планети у прямому ефірі покаже "UA: Перший". Коментувати будуть Дмитро Джулай та Денис Босянок.

Також за всіма подробицями в HD-якості можна було стежити на цифровій платформі sport.suspilne.media.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналі підопічні Олександра Петракова драматично обіграли італійських однолітків. Зустріч завершилася з рахунком 1:0, а на останній секунді рефері відмінив гол збірної Італії. Це викликало справжню істерику у місцевих журналістів.

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