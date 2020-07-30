У Швейцарії відкрили кримінальну справу проти президента ФІФА

Швейцарська прокуратура відкрила кримінальну справу проти президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Як повідомляє видання DeutscheWelle, воно пов'язане з секретної зустріччю, яку футбольний функціонер провів із генеральним прокурором Швейцарії Майклом Лаубером. Лаубера звинувачують у тому, що він приховав факт зустрічі, та брехав інспекторам, які проводили розслідування корупції у ФІФА.

Вони з Інфантіно провели три секретних наради в 2016-му і 2017-му. Вони заперечують свою причетність до будь-яких правопорушень.

Нинішній президент ФІФА зайняв свій пост у 2016 році, змінивши Йозефа Блаттера, звинуваченого в корупції. Завданням Інфантіно було очищення організації, а Лаубер мав зайнятися розслідуванням всіх махінацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експрезидент ФІФА Блаттер заявив, що у Катару все ще можуть відібрати чемпіонат світу 2022 року, якщо документи, опубліковані Міністерством юстиції США, дозволять довести підкуп чиновників організації під час голосування.