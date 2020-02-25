У Шотландії футболістка вивихнула коліно і кулаком вправила його назад: опубліковано відео

Капітан жіночої футбольної команди "Сент-Міррен" Джейн О'Тул показала неймовірну мужність, кулаком поставивши на місце травмовану колінну чашечку під час матчу.

Як повідомляє видання The Sun, на офіційній YouTube-сторінці суперників "Сент-Міррена" в цьому поєдинку "Інвернесс Каледоніан Тісл" з'явився момент, в якому видно, як О'Тул отримала серйозне пошкодження в боротьбі за м'яч. Дівчина впала на газон і почала агресивно бити по своєму коліну, намагаючись вправити травмований суглоб. Не радимо дивитися це відео людям зі слабкими нервами.

Джейн О'Тул

Варто відзначити, що, незважаючи на травму, футболістка повернулася на поле і дограла матч до кінця, проте це не допомогло її команді уникнути розгромної поразки з рахунком 0:7.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хокеїст команди НХЛ "Флорида Пантерс" Кіт Яндл втратив дев'ять зубів після попадання шайби, але зумів продовжити гру.

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