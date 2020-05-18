У Росії виникли проблеми з проведенням Євро-2020

Росія стала однією з країн господарок майбутнього чемпіонату Європи з футболу, у якої виникли серйозні проблеми з проведенням турніру 2021 року.
За даними Telegram-каналу "Спорт і плітки", Європейський футбольний союз (УЄФА) хоч і отримав підтвердження від усіх 12 оргкомітетів, тим не менш, вже починає сумніватися в можливості провести турнір за наміченим планом.
"Засідання по Євро-2020 УЄФА переносить з 27 травня на 17 червня. До 27 травня врегулювати всі питання вже ніяк не можна. Більш того, є проблеми, виявляється, і у Росії. Глава оргкомітету Олексій Сорокін обережно говорив, що "залишилися лише деякі технічні нюанси, які не впливають на загальну картину", але в УЄФА так не вважають", – повідомляє джерело.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ заявили про те, що три міста-господаря чемпіонату Європи мають намір відмовитися від цього статусу. Серед господарів турніру називався Амстердам, де два матчі групового етапу повинна провести збірна України.
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