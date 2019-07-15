У Росії "познущалися" над арбітром, який втік із України

Скандально відомий ексарбітр української Прем'єр-ліги і арбітр ФІФА Анатолій Жабченко почне роботу в Росії тільки з другої ліги.

Жабченко, який незаконно отримав російське громадянство незабаром після подій Євромайдану і був включений в базу сайту "Миротворець", разом зі ще одним ексарбітром УПЛ Юрієм Ваксом, припинив співпрацю із ФФУ в 2017 році. Протягом останніх років обидва арбітри працювали на матчах чемпіонату Криму.

Анатолій Жабченко upl.ua

Новини Скандальний кримський арбітр утік працювати в Росію

Як повідомляє "Спорт-Експрес", тепер Жабченко представляє Краснодар. У кінці червня виконком Російського футбольного союзу включив його в список суддів, допущених до обслуговування чемпіонату Росії. Правда, свою роботу Жабченко почне з другого дивізіону — його призначили на гру в групі "Південь" "Машук-КМВ" — "Дружба".

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст нокаутував арбітра і потрапив до в'язниці.

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