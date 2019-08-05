У Росії померла 21-річна футболістка Анастасія Березіна, яка виступала за футбольний клуб "Чертаново". У дівчини уві сні зупинилося серце.
"У нашій сім'ї - величезне горе ... У ніч з 3-го на 4 серпня не стало Анастасії Березіної. Більше половини свого життя Настя віддала нашому клубу, пройшовши всі щаблі - від початкової школи до стартового складу головної команди, і кожен день вона робила все можливе, щоб наш клуб ставав сильнішим і перемагав", - йдеться на сторінці ФК "Чертаново" в Instagram.
У нашій родині - величезне горе ... У ніч з 3 на 4 серпня не стало Анастасії Березиной Більше половини свого життя Настя віддала нашому клубу, вона 11 років відіграла в "Чертаново", пройшовши всі щаблі - від початкової школи до стартового складу головної команди і кожен день вона робила все можливе, щоб наш клуб ставав сильнішим і перемагав Настя неодноразово вигравала Чемпіонати країни, грала в фіналі Кубка, ставала кращим гравцем і бомбардиром різних турнірів, захищала кольори національного прапора виступаючи за юніорську та молодіжну команди Росії Жіночий футбольний клуб "Чертаново" висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Анастасії Березиной і сумує разом з ними Ми пишаємося тим, що ти була нашою частиною і завжди будемо тебе пам'ятати. Насті було всього 21 рік. Світла пам'ять.
Анастасія Березіна була вихованкою "Чертаново", в складі якого вона провела 11 років. Анастасія ставала чемпіонкою Росії в різних вікових категоріях, виходила у фінал Кубка і виступала за молодіжну збірну.
У клубі висловили глибокі співчуття рідним і близьким Анастасії Березіної.
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