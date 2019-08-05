У Росії померла 21-річна футболістка Анастасія Березіна, яка виступала за футбольний клуб "Чертаново". У дівчини уві сні зупинилося серце.

"У нашій сім'ї - величезне горе ... У ніч з 3-го на 4 серпня не стало Анастасії Березіної. Більше половини свого життя Настя віддала нашому клубу, пройшовши всі щаблі - від початкової школи до стартового складу головної команди, і кожен день вона робила все можливе, щоб наш клуб ставав сильнішим і перемагав", - йдеться на сторінці ФК "Чертаново" в Instagram.

Анастасія Березіна була вихованкою "Чертаново", в складі якого вона провела 11 років. Анастасія ставала чемпіонкою Росії в різних вікових категоріях, виходила у фінал Кубка і виступала за молодіжну збірну.

У клубі висловили глибокі співчуття рідним і близьким Анастасії Березіної.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вдова відомого російського боксера Максима Дадашева прокоментувала смерть боксера, опублікувавши в соцмережах сімейне фото.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!