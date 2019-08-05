Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

У Росії померла 21-річна футболістка

949 Читати матеріал російською

У Росії померла 21-річна футболістка Анастасія Березіна, яка виступала за футбольний клуб "Чертаново". У дівчини уві сні зупинилося серце.

"У нашій сім'ї - величезне горе ... У ніч з 3-го на 4 серпня не стало Анастасії Березіної. Більше половини свого життя Настя віддала нашому клубу, пройшовши всі щаблі - від початкової школи до стартового складу головної команди, і кожен день вона робила все можливе, щоб наш клуб ставав сильнішим і перемагав", - йдеться на сторінці ФК "Чертаново" в Instagram.

У нашій родині - величезне горе ... У ніч з 3 на 4 серпня не стало Анастасії Березиной Більше половини свого життя Настя віддала нашому клубу, вона 11 років відіграла в "Чертаново", пройшовши всі щаблі - від початкової школи до стартового складу головної команди і кожен день вона робила все можливе, щоб наш клуб ставав сильнішим і перемагав Настя неодноразово вигравала Чемпіонати країни, грала в фіналі Кубка, ставала кращим гравцем і бомбардиром різних турнірів, захищала кольори національного прапора виступаючи за юніорську та молодіжну команди Росії Жіночий футбольний клуб "Чертаново" висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Анастасії Березиной і сумує разом з ними Ми пишаємося тим, що ти була нашою частиною і завжди будемо тебе пам'ятати. Насті було всього 21 рік. Світла пам'ять.

Публікація від ЖФК "Чертаново" (@chertanovowomen)

Анастасія Березіна була вихованкою "Чертаново", в складі якого вона провела 11 років. Анастасія ставала чемпіонкою Росії в різних вікових категоріях, виходила у фінал Кубка і виступала за молодіжну збірну.

У клубі висловили глибокі співчуття рідним і близьким Анастасії Березіної.

Новини
У Росії назвали причину смерті 20-річної спортсменки

Як повідомляв OBOZREVATEL, вдова відомого російського боксера Максима Дадашева прокоментувала смерть боксера, опублікувавши в соцмережах сімейне фото.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel