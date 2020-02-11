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11 лютого • оновлено в 22:36
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У Росії помер легендарний футболіст "Спартака"

4.5т
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Колишній футболіст московського "Спартака" Валерій Рейнгольд пішов із життя на 78-му році.

"Помер. Серце", – повідомив "Р-Спорту" колишній гравець "Спартака" Олександр Мірзоян.

Валерій Рейнгольд

Валерій Рейнгольд

360tv.ru

У вівторок, 11 лютого, Рейнгольду стало погано під час турніру, присвяченого 110-й річниці від дня народження ексфутболіста ЦДКА, "Зеніту" і "Спартака" Володимира Степанова. Він був терміново госпіталізований, але помер, незважаючи на зусилля лікарів.

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Валерій Рейнгольд – вихованець московських клубів "Динамо" і "Спартак". У складі "Спартака" він став чемпіоном СРСР 1962 року, дворазовим володарем Кубка СРСР (1963, 1965). В останні роки життя був футбольним експертом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пішов із життя ще один колишній футболіст "Спартака" і збірної СРСР 60-х років Анатолій Крутіков.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Росія
Тег
Спартак Москва
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Давайте просто посочувствуем и поскорбим ! Просто помолчим !!!
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