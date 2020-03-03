У родині Кріштіану Роналду трапилася трагедія

Мати нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду, 65-річна Марія Долореш душ Сантуш Авейру госпіталізована з підозрою на інсульт.

Кріштіану Роналду з мамою INSTAGRAM @DOLORESAVEIROOFFICIAL

Як повідомляє The Sun, Марію Долореш приблизно о 5:00 ранку вівторка забрала швидка після того, як вона поскаржилася на погане самопочуття. Жінка була госпіталізована в одну з лікарень Мадейри. Наразі її стан стабільний і вона перебуває у свідомості. Найближчим часом мама Роналду повинна пройти тести, які точніше визначать стан її здоров'я.

Водночас, за інформацією одного з португальських джерел, первинна інформація про перенесений Марією Долореш інсульт є правдивою.

Марія Долореш INSTAGRAM @DOLORESAVEIROOFFICIAL

Мама португальського футболіста вже довгі роки бореться з раком. Батько помер у 2005 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, син форварда "Ювентуса" і збірної Португалії Роналду-молодший створив власну сторінку в Instagram. В результаті 9-річний хлопчик всього за добу зібрав майже 1 мільйон підписників.

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