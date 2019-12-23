У п'ятірці найкращих: збірна України відзначилася супердосягненням у 2019 році

Збірна України з футболу завершила 2019 рік на 24-му місці в рейтингу ФІФА. Це п'ятий результат в історії для національної команди нашої країни.

Лише чотири рази до цього "синьо-жовті" закінчували рік на більш високому місці, повідомляє пресслужба УАФ.

Так, у 2006 році українці були на 13-му місці, в 2008-му перебували на 15-му рядку, в 2009-му були 22-ми, а в 2013 році піднімалися на 18-ту позицію.

Збірна України з футболу

Нагадаємо, у 2019 році Україна провела 8 офіційних і 2 товариські матчі, в яких жодного разу не програла (7 перемог і 3 нічиї). Починала рік команда з 28-го місця в рейтингу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ФІФА опублікувала новий рейтинг національних збірних.

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