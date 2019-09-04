У ПСЖ жорстоко обламали Неймара: футболіст розлютився

Зоряний нападник ПСЖ Неймар розсерджений на свій клуб і розчарований через зрив свого переходу в "Барселону".

Неймар

Як повідомляє Diario Sport, бразилець впевнений, що єдина причина такого рішення – бажання ПСЖ спеціально його покарати. Неймар не очікував, що залишиться у Франції, тому що він перед цим ясно дав зрозуміти про своє бажання залишити клуб.

Новини Неймар відсторонений від тренувань ПСЖ

Нагадаємо, влітку повідомлялося, що на Неймара претендує також і "Реал". Однак в підсумку форвард залишився в Парижі. У поточному сезоні він ще не провів жодного офіційного матчу за ПСЖ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні Неймар висунув "Барселоні" ультиматум.

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