"У Пітері вже і забули": Ракицький із дружиною несподівано повернулися в Україну

Український захисник російського футбольного клубу "Зеніт" Ярослав Ракицький разом зі своєю дружиною Ольгою приїхали в Україну.

"Прилетіли за лiтом до Києва. У Пітері ми вже забули про те, що воно існує", – написала дружина футболіста у себе в Intagram-storis.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ракицький став учасником масової бійки в матчі 6-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі проти чеченського "Ахмата" (0:0). Українець спровокував цю бійку і нарвався на велику кількість критичних коментарів у мережі.

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