"У нього не тільки..." В "Манчестер Сіті" в захваті від Зінченка

Керівництво "Манчестер Сіті" неймовірно позитивно оцінило підписання нового п'ятирічного контракту з українським легіонером Олександром Зінченком.

За словами директора "городян" Чікі Бегірістайна, наш співвітчизник ідеально вписуватися в стратегію розвитку клубу.

Олександр Зінченко (ліворуч)

"Зінченко за два попередні сезони показав, наскільки величезним талантом він є. У нього не тільки чудовий перший дотик і гра лівою ногою – ще він повністю сконцентрований на тому, щоб стати якомога краще. Прогрес Зінченка з моменту приєднання до "Ман Сіті" відмінно розповість вам про його ставлення до справи і здібності", – сказав іспанський фахівець в інтерв'ю офіційному сайту чемпіонів Англії.

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