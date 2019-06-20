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"У нього не тільки..." В "Манчестер Сіті" в захваті від Зінченка

1.3тЧитати матеріал російською

Керівництво "Манчестер Сіті" неймовірно позитивно оцінило підписання нового п'ятирічного контракту з українським легіонером Олександром Зінченком.

За словами директора "городян" Чікі Бегірістайна, наш співвітчизник ідеально вписуватися в стратегію розвитку клубу.

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Олександр Зінченко (ліворуч)

Олександр Зінченко (ліворуч)

"Зінченко за два попередні сезони показав, наскільки величезним талантом він є. У нього не тільки чудовий перший дотик і гра лівою ногою – ще він повністю сконцентрований на тому, щоб стати якомога краще. Прогрес Зінченка з моменту приєднання до "Ман Сіті" відмінно розповість вам про його ставлення до справи і здібності", – сказав іспанський фахівець в інтерв'ю офіційному сайту чемпіонів Англії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України Іван Ордець викликав гнів у мережі після того, як перейшов у московське "Динамо".

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Особа
Олександр Зінченко
Тег
ФК Манчестер Сіті
Джерело
Джерело:Football.ua
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