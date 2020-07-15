У мережу злили форму збірної України для Євро-2020

Збірна України святкує гол у ворота Португалії в відборі на Євро-2020.

Стало відомо, в якій формі збірна України мала грати на Євро-2020, яке було перенесено на літо 2021 року через пандемію коронавірусу.

У Telegram-каналі "Таємниці футболу" з'явилися знімки домашньої та виїзної екіпіровки нашої національної команди. Вони виконані в традиційних кольорах – жовта домашня і синя гостьова. Офіційне представлення форми заплановано на найближчі дні.

Домашня форма збірної України для Євро-2020 Telegram-канал "Таємниці футболу"

Виїзна форма збірної України для Євро-2020 Telegram-канал "Таємниці футболу"

Нагадаємо, що збірна України потрапила в групу C на Євро-2020, яке повинно пройти з 11 червня по 11 липня 2021 року. Суперниками нашої команди на цій стадії стануть Нідерланди, Австрія та переможець плей-офф шляху D або Румунія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА опублікував новий розклад української збірної на чемпіонаті Європи-2020.