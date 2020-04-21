Головна Новини
21 квітня • оновлено в 15:43
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

У мережі згадали покер ексфутболіста збірної Росії Аршавіна у ворота "Ліверпуля": як це було

1.1т
Читати матеріал російською

21 квітня 2009 року ексфутболіст збірної Росії Андрій Аршавін, який виступав у той час за "Арсенал", зробив покер у виїзному матчі проти "Ліверпуля".

На офіційній сторінці лондонського клубу в Twitter з'явилося відео з чотирма забитими м'ячами росіянина. Аршавін відкрив рахунок в першому таймі, що дозволило його команді піти на перерву з мінімальною перевагою. У другій половині він двічі виводив "Арсенал" вперед, але це не допомогло його команді втримати перемогу. Четвертий свій гол Аршавін забив на 90-й хвилині, але вже в доданий арбітром час "Ліверпулю" вдалося зрівняти рахунок – 4:4.

Андрій Аршавін

Андрій Аршавін

Спорт-Експрес

Росіянин перебрався в Лондон у зимове трансферне вікно 2009 року, а поєдинок на стадіоні "Енфілд" став найкращим в його англійській кар'єрі. Кольори "Арсеналу" він захищав до 2013 року, хоч і перестав регулярно виходити в стартовому складі ще в 2011-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА згадав легендарні голи Андрія Шевченка у складі київського "Динамо" в Лізі чемпіонів.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Андрій Аршавін
Місце
Англія Ліверпуль
Теги
ФК Ліверпуль ФК Арсенал Лондон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
pro100
VS
Espada
Победа Espada
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Hard Legion
Победа Team Secret
1.65 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Шахтер Солигорск
Победа Динамо Брест
2.17 Сделать ставку
Городея
VS
БАТЭ
Городея с форой (+1)
1.88 Сделать ставку
Городея
VS
БАТЭ
Тотал меньше 2.5
1.50 Сделать ставку
Славия
VS
Минск
Победа Славии
2.14 Сделать ставку
Неман
VS
Энергетик-БГУ
Победа Немана с форой (0)
1.60 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Минск
1.98 Сделать ставку
MIBR
VS
MAD Lions
Победа MIBR
1.97 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Godsent
Победа Godsent
1.90 Сделать ставку