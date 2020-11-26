У мережі згадали неймовірний вчинок Марадони. Відео

Після трагічної новини про смерть легендарного Дієго Марадони, вболівальники в мережі згадали вчинок аргентинця в 1984 році, коли він вирішив зіграти на благодійному матч заради порятунку хлопчикові, що потребував коштовної операції у Франції.

Футболіст погодився приїхати в місто Ачерра з населенням близько 50 000 чоловік, розташований неподалiк Неаполя, і вийшов на вбите поле, яке більше нагадувало город.

Керівництво "Наполі", куди 23-річний Дієго перейшов за 7,5 млн доларів, і страхова компанія були проти, але Марадону це не зупинило.

Дієго забив кілька голів, а на гру прийшло 5 тисяч глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокат Марадони Матіас Морлі після смерті Дієго жорстко розкритикував дії екстрених служб. Юрист написав, що буде вимагати розслідування, оскільки машина швидкої допомоги їхала до дому його клієнта більше півгодини.