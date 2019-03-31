У мережі показали, як проголосували знамениті українські спортсмени

Знамениті спортсмени України на своїх сторінках в соцмережах показали, як вони виконали свій громадянський обов'язок і проголосували на виборах президента країни.

"На вибори, як на свято! В цей сонячний день всi веселі, щасливі і сповнені надій! Українцям доведеться вибрати одного з 39 кандидатів. Майбутнє України в наших руках", - підписала знімок олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Пiдкопаєва.

"Я свій вибір зробив! А ви проголосували за свого кандидата?", - задався риторичним питанням екс-воротар збірної України Олександр Шовковський.

"Після п'яти років "життя по-новому", вирішив вперше в житті піти на вибори!", - похвалився срібний призер Олімпіади з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський зізнався, що шокований кількістю кандидатів в президенти України.

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