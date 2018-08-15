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У матчі за Суперкубок УЄФА встановлено історичний рекорд

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Форвард мадридського "Атлетіко" Дієго Коста забив найшвидший гол в історії розіграшу Суперкубка УЄФА. 29-річний нападник збірної Іспанії вразив ворота мадридського "Реала" на 49-й секунді матчу.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Атлетико. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

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Нагадаємо, що футболісти мадридського "Реала" є переможцями Ліги чемпіонів. Їхні земляки з "Атлетіко" в минулому сезоні виграли Лігу Європи.

Читайте всі новини по темі "Суперкубок УЄФА" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Суперкубок УЄФА
Особа
Диего Коста
Місце
ЕстоніяТаллінн
Об'єкти
Реал МадридАтлетіко Мадрид
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