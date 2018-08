У матчі за Суперкубок УЄФА встановлено історичний рекорд

Форвард мадридського "Атлетіко" Дієго Коста забив найшвидший гол в історії розіграшу Суперкубка УЄФА. 29-річний нападник збірної Іспанії вразив ворота мадридського "Реала" на 49-й секунді матчу.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Атлетико. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

0:49 - Diego Costa's goal for Atlético Madrid vs Real Madrid was the quickest ever scored in a UEFA Super Cup final. Quickfire. #SuperCup pic.twitter.com/pMgnfjpR7f