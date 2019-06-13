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У Мадриді пограбували Зінедіна Зідана

2.4тЧитати матеріал російською

В іспанській столиці жертвами пограбування стали головний тренер "Реала" Зінедін Зідан і півзахисник клубу Іско.

"В той час як зловмисники пробралися до будинку, ні близьких, ні спортсменів удома не було. У "Реалі" попросили не робити цю тему публічною, і пообіцяли посилити безпеку тренера і футболіста", — повідомляє El Chiringuito TV.

Зідан та Іско

Зідан та Іско

Іспанські журналісти, припустили, що в країні існує банда, яка спеціалізується на пограбуванні зірок футболу. Не так давно жертвами зловмисників стали гравці "Барселони" : Жерар Піке, Кевін Прінс-Боатенг, а також Альваро Мората з "Атлетіко" і Карім Бензема із мадридського "Реала".

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати мадридського "Реала" виступили проти рішення головного тренера Зінедіна Зідана відмовитися в майбутньому сезоні від послуг воротаря збірної України Андрія Луніна.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особи
Зінедін ЗіданЖерар ПікеАльваро МоратаКарім Бензема
Місце
ІспаніяМадрид
Теги
Реал МадридФК Барселона
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Токарева Ксения
Токарева Ксения
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