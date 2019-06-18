Кричущий інцидент трапився в матчі 11-го туру Вищої ліги чемпіонату Львівської області між командами "Фенікс-Стефано" і "Мостиська".

Після того, як головний арбітр вигнав футболіста гостей Максима Козирєва, президент і граючий тренер "Мостиська" Андрій Шагало вдарив арбітра кулаком у голову.

Команда гостей відмовилася продовжувати зустріч. Рішення про долю зустрічі повинен найближчим часом винести КДК Федерації футболу Львівської області.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Раніше в мережі з'явився відеозапис скандалу на матчі Вищої ліги чемпіонату Закарпатської області з футболу між командами "Карпати" і "Поляна" з однойменного села в Свалявському районі.

У ролику вболівальники "Карпат" із селища Дубове Тячівського району жорстко б'ють головного рефері зустрічі.

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