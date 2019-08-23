У Коноплянки виникли серйозні проблеми з кар'єрою

Турецький "Бешикташ", який торгувався з німецьким "Шальке" за українського хавбека Євгена Коноплянки, в останній момент відмовився купувати футболіста.

Керівництво "орлів" розділилося на думці, чи потрібно підписувати гравця збірної України. Після багатоденного обговорення клуб прийняв рішення укласти договір з 24-річним французом Кевіном Нкуду, закривши позицію атакуючого півзахисника, повідомляє WA.

В даний момент Коноплянка тренується окремо від інших гравців "Шальке" і стабільно не влучає у заявку на офіційні поєдинки. Будь-яких варіантів продовження кар'єри в українця не залишилося.

Новини Стала відома сума трансферу Коноплянки

Раніше ЗМІ повідомляли, що перехід Коноплянки в "Бешикташ" практично відбувся, і українець 21 серпня повинен був пройти медобстеження, але цього не сталося.

До цього головним претендентом на Коноплянку вважався інший турецький гранд - "Фенербахче", однак він так і не зійшовся в ціні з нинішнім володарем прав на українського гравця.

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