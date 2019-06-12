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У Києві пройде Національний Фінал міжнародного турніру Red Bull Neymar Jr's Five

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15 червня на Контрактовій площі в Києві пройде Національний Фінал Red Bull Neymar Jr's Five - найбільшого в світі міжнародного чемпіонату з футболу в форматі 5х5.

У Києві пройде Національний Фінал міжнародного турніру Red Bull Neymar Jr's Five

Протягом квітня - червня по всій Україні проходили кваліфікації цього унікального авторського турніру Неймара.

Команди з усього світу почали свій шлях від локальних відборів в своїх країнах, далі через Національні фінали, і до Всесвітнього Фіналу, який відбудеться 13 липня в Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранді, Бразилія.

У Києві пройде Національний Фінал міжнародного турніру Red Bull Neymar Jr's Five

Цього року українські відбіркові турніри Red Bull Neymar Jr's Five пройшли в Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Львові, Вінниці, Луцьку, Івано-Франківську, Харкові та Києві. Понад 400 команд (майже 3000 гравців) намагалися переграти суперників і дійти до Національного фіналу, і тепер маємо 22 команди, які продовжать боротьбу.

У Києві пройде Національний Фінал міжнародного турніру Red Bull Neymar Jr's Five

Останніх - київських фіналістів - визначали в попередні вихідні.

8 і 9 червня 70 команд київських футболістів змагалися за останні два місця в Національному фіналі, а переграти всіх вдалося тільки ГРАНТЕХ і MOdas.

Обидві команди вже не новачки в цьому турнірі, і щорічно беруть участь в ньому. І MOdas і ГРАНТЕХ вже перемагали в кваліфікаціях, і в різні роки проходили в Національний фінал Red Bull Neymar Jr's Five, проте заповітна перемога і поїздка до Бразилії їм ще не діставалася.

Хто знає, можливо, все зміниться в цьому році. Адже підготовка команд гідна перемоги - обидва фінальні матчі кваліфікації переможці завершили з розгромним рахунком 5: 0, не давши жодного шансу своїм суперникам Інтер і ВСЕ В ТВОЇХ РУКАХ.

"Ви знаєте, ми вже старожили цього турніру, тепер готуємося до Національного фіналу, робимо висновки якісь. Специфіка турніру дуже цікава і своєрідна, тут ціна помилки дуже висока", - ділиться враженнями капітан MOdas Олександр Кульша.

У Києві пройде Національний Фінал міжнародного турніру Red Bull Neymar Jr's Five

Наступний етап на шляху до Головного трофею - Національний Фінал Red Bull Neymar Jr's Five, який відбудеться 15 червня на Контрактовій площі в Києві. Протягом усього дня 22 команди з 11 міст України в насиченою боротьбі визначать, хто ж в цьому році найсильніший і хто поїде до Бразилії представляти Україну на Світовому Фіналі.

Подарунком для переможців Всесвітнього Фіналу стане зустріч з легендарним Неймаром і гра проти талановитого бразильця і його товаришів по команді.

У Києві пройде Національний Фінал міжнародного турніру Red Bull Neymar Jr's Five

Правила щорічно залишаються без змін. Змагатися в чемпіонаті можуть всі бажаючі від любителів до професіоналів, хлопці і дівчата у віці від 18 до 25 років (в команді також допускаються два гравці старше 25 років). Формат - 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця кожен раз, коли суперник забиває гол.

Деталі про турнір: http://www.redbullneymarjrsfive.com/

Подія в Facebook: https://www.facebook.com/events/2229457687172828/

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Матвеева Настя
Матвеева Настя
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