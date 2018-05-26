У Києві натовп побив фанатів "Ліверпуля": підсумки спорту 25 травня

У Києві натовп в масках напала на фанів "Ліверпуля", в український боєць ММА виграв чемпіонський бій у Росії. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 25 травня.

Крім того, в Англії розповіли, як в Києві вирішили проблему фанатів "Ліверпуля" і капітан "Реала" підтримав Україну у війні з Росією. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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