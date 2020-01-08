У Греції підстрелили ексгравця "Ювентуса"

Колишній футболіст "Ювентуса" Дарко Ковачевич був поранений у результаті збройного нападу в передмісті Афін.

Як повідомляє агентство RT, невідомий відкрив вогонь по 46-річному сербу біля його будинку в Гліфаді, після чого зник на машині. Ковачевич був поранений у коліно й доставлений до лікарні, зараз його життю нічого не загрожує.

Дарко Ковачевич Eurosport

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Варто відзначити, що у ЗМІ немає точної інформації про обставини події. За однією з версій, куля не зачепила ексфутболіста, а його коліно було пошкоджено, коли він намагався ухилитися від пострілу.

Нагадаємо, що Ковачевич захищав кольори таких відомих європейських клубів, як "Ювентус", "Реал Сосьєдад", і "Олімпіакос".

Як повідомляв OBOZREVATEL, товариський матч у мексиканській в'язниці закінчився масовим побоїщем, в результаті якого загинуло 16 осіб.

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