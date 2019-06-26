У футбольного клубу, який звинуватив Росію в окупації, виникли серйозні проблеми

Грузинський футбольний клуб "Торпедо" (Кутаїсі), який звинуватив Росію в окупації, зазнає серйозних фінансових проблем. В останні дні його покинули сім гравців, можуть піти ще кілька.

Футболісти "Торпедо"

Серед тих, що пішли і росіянин Нодар Кавтарадзе, який також узяв участь в акції, коли футболісти з'явилися в майках із написами "Я з Грузії, і моя країна окупована Росією", повідомляє місцевий портал Sportall.ge.

За даними видання незабаром має вирішитися питання спонсора, але якщо це не відбудеться, підуть іще два футболісти. Все це відбувається перед першими іграми в кваліфікаційному раунді Ліги Європи, які відбудуться 11 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти грузинських клубів вийшли на матчі чемпіонату країни в антиокупаційних футболках, у такий спосіб підтримавши акцію протестів проти Росії.

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