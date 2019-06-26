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У футбольного клубу, який звинуватив Росію в окупації, виникли серйозні проблеми

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Грузинський футбольний клуб "Торпедо" (Кутаїсі), який звинуватив Росію в окупації, зазнає серйозних фінансових проблем. В останні дні його покинули сім гравців, можуть піти ще кілька.

Футболісти "Торпедо"

Футболісти "Торпедо"

Серед тих, що пішли і росіянин Нодар Кавтарадзе, який також узяв участь в акції, коли футболісти з'явилися в майках із написами "Я з Грузії, і моя країна окупована Росією", повідомляє місцевий портал Sportall.ge.

За даними видання незабаром має вирішитися питання спонсора, але якщо це не відбудеться, підуть іще два футболісти. Все це відбувається перед першими іграми в кваліфікаційному раунді Ліги Європи, які відбудуться 11 липня.

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"Моя країна окупована": футболісти "Ворскли" підтримали акцію проти Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти грузинських клубів вийшли на матчі чемпіонату країни в антиокупаційних футболках, у такий спосіб підтримавши акцію протестів проти Росії.

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Syrian Sergey
Syrian Sergey
Ну что, голожопые каколики, доплможете грошами побратымам???
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Нераба Хозяин
Нераба Хозяин
Либо бабок им дали либо прост заставили так позорно им одеться, спот вне политики!!!!
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леня зе
леня зе
малчык .малчык.подай мыло.ааа пацанюра
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