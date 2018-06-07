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А раптом! Путін підколов збірну Росії перед ЧС-2018

1.5тЧитати новину російською

Президент РФ Володимир Путін розраховує, що національна футбольна команда "вистрілить" на домашньому мундіалі-2018, хоча на сьогодні демонструє погані результати.

Про це він повідомив під час прямої лінії з нардом. Як приклад глава держави навів команду з дзюдо, яка аналогічним чином перед ОІ-2012 в Лондоні виступала посередньо, але на самих іграх видала результат.

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"Хоч і не демонструє наша збірна за останній час яскравих результатів, але число шанувальників цього виду спорту величезна, це мільйони людей. Будемо розраховувати, що збірна по футболу на майбутньому чемпіонаті вистрілить і покаже свій найкращий результат", - наводить слова Путіна ТАСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії з футболу напередодні домашньої світової першості встановила відразу кількаатирекордів.

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Тема
ЧС-2018
Особа
Володимир Путін
Місце
РосіяМосква
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