У французькому місті заборонили носити футболки ПСЖ в день фіналу ЛЧ

У Марселі заборонили носити атрибутику ПСЖ в день фіналу Ліги чемпіонів.

Префект поліцейського департаменту Буш-дю-Рон заборонив уболівальникам носити форму ПСЖ в центрі Марселя в день фіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії".

Як повідомляє видання Le Parisien, у тексті його наказу забороняється навіть демонструвати кольори паризького клубу, в тому числі надягати шарфи з символікою команди. Таке рішення було прийнято для того, щоб "запобігти будь-яким порушенням громадського порядку".

Під час півфінального матчу ПСЖ проти "Лейпцига" 100 фанатів "Марселя" зібралися в одному з районів міста і виконували образливі кричалки про паризький клуб, палили піротехніку. Вони чіплялися до людей, які були одягнені в символіку столичної команди. Відзначимо, що ПСЖ і "Марсель" є непримиренними суперниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал Ліги чемпіонів між парижанами і "Баварією" відбудеться в неділю, 23 серпня. Букмекери назвали фаворита цього протистояння.

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