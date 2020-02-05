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7 лютого • оновлено в 09:38
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У ФІФА прокоментували інформацію про неучасть Росії в ЧС-2022

6.4т
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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) спростувала інформацію про те, що WADA повідомила Росію про заборону на участь у чемпіонаті світу з футболу 2022 року.

"У нас немає доповнень до документа від грудня 2019 року, в якому ми заявили, що ФІФА перебуває у контакті з WADA з питання санкцій щодо збірної Росії. Жодних документів від агентства ми наразі не отримували. Можливо, хтось сприйняв бажане за дійсне", – цитує заяву ФІФА Telegram-канал ЕкСпорт.

ФІФА

ФІФА

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Російський футбольний союз (РФС) також не отримував ніяких документів з цього приводу з ФІФА.

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Рішення WADA вдарило по Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Twitter найбільшого арабського спортивного каналу з'явилася інформація про те, що збірна Росії не зможе взяти участь у чемпіонаті світу з футболу, який відбудеться у 2022 році у Катарі.

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Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
допінговий скандал ЧС-2022
Теги
WADA збірна Росії з футболу
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Мильнер Александр
Мильнер Александр
П@рднули и испугались!Кто же будет их(ФИФА ) прикармливать с рук, как не мафиозный ГАЗПРОМ!
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Зачем ФИФА, плюешь душу скотынякам?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вот не дали х0хлам порадоваться)
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6
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