У ФІФА прокоментували інформацію про неучасть Росії в ЧС-2022

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) спростувала інформацію про те, що WADA повідомила Росію про заборону на участь у чемпіонаті світу з футболу 2022 року.

"У нас немає доповнень до документа від грудня 2019 року, в якому ми заявили, що ФІФА перебуває у контакті з WADA з питання санкцій щодо збірної Росії. Жодних документів від агентства ми наразі не отримували. Можливо, хтось сприйняв бажане за дійсне", – цитує заяву ФІФА Telegram-канал ЕкСпорт.

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Російський футбольний союз (РФС) також не отримував ніяких документів з цього приводу з ФІФА.

Новини Рішення WADA вдарило по Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Twitter найбільшого арабського спортивного каналу з'явилася інформація про те, що збірна Росії не зможе взяти участь у чемпіонаті світу з футболу, який відбудеться у 2022 році у Катарі.

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