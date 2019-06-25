У "Динамо" несподівано повернувся іспанський тренер

Іспанський тренер Вісенте Гомес знову приєднався до київського "Динамо", де буде допомагати Олександру Хацкевичу.

Такими даними володіє популярний сайт "Динамо" Київ від Шурика. Повідомляється, що 47-річний фахівець замінить у стані "біло-синіх" свого співвітчизника Едуардо Докампо. Цей іспанець вирішив перебратися до Росії, і з нового сезону буде працювати в тренерському штабі казанського "Рубіна".

Вісенте Гомес ФК "Динамо" Київ

Нагадаємо, Гомес раніше тренував "молодіжку" киян, а потім допомагав Сергію Реброву в першій команді. Також разом із Ребровим він працював в "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії. Деякий час Вісенте входив до тренерського штабу московського "Спартака".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної Люксембургу Жерсон Родрігес відмовився від переходу в київське "Динамо".

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