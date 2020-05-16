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17 травня • оновлено в 02:39
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У чемпіонаті Росії з футболу зафіксовано перший випадок COVID-19

3.3т
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Футболіст московського "Локомотива" і збірної Перу Джефферсон Фарфан став першим гравцем чемпіонату Росссіі в Прем'єр-лізі, який здав позитивний тест на COVID-19.

Джефферсон Фарфан (зліва)

Джефферсон Фарфан (зліва)

"Так, він заразився коронавірусів. Він знаходиться в Москві. Він поки не госпіталізований, приймається рішення відповідно до рекомендацій органів і лікарів. Бажаємо йому якнайшвидшого одужання. Всі інші гравці в порядку", – цитує голову ради директорів московського клубу Анатолія Мещерякова РІА "Новости".

Стан футболіста прокоментував лікар "Локомотива" Сергій Хайкін.

"У Джефферсона найлегша класифікація хвороби по КТ. КТ-1. Є два невеликих вогнища пневмонiту, характерні для цього виду. Які проявилися симптоми? Головний біль, ломота в м'язах, в спині. І температура 37,9 і 37,5. Відповідно тест на антитіла у нього негативний, а тест на ПЛР - позитивний, який був відправлений в Росспоживнагляд на підтвердження. Фарфан знаходиться на ізоляції, вдома. Моніторить температуру, робить пульсосіметрію. його помічники зв'язуються з нами кожен день і інформують про його самопочуття. У лікарні йому бути не обов'язково. Йому запропонована домашня ізоляція", – сказав Хайкін в інтерв'ю "СЕ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав чотири чинники, які можуть зірвати чемпіонат країни з футболу в Прем'єр-лізі.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Тег
збірна Росії з футболу
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