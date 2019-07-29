У будинку футболіста "Арсеналу" виявили труп

У будинку півзахисника англійського "Арсеналу" Мохамеда Ель-Нені в Єгипті було виявлено тіло людини.

Як повідомляє ВВС, батько футболіста лондонського клубу Насер Ель-Нені виявив труп після того, як приїхав на віллу, що знаходиться в 100 кілометрах від столиці країни - Каїра, в місті Махалла-ель-Кубра.

Мохамед Ель-Ньоні

Поліція повідомляє, що загиблий був грабіжником. Він намагався викрасти електричні кабелі, проте був убитий струмом при спробі крадіжки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірки лондонського "Арсеналу" зазнали збройного нападу - було опубліковано відео.

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