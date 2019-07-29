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У будинку футболіста "Арсеналу" виявили труп

2.1т Читати матеріал російською

У будинку півзахисника англійського "Арсеналу" Мохамеда Ель-Нені в Єгипті було виявлено тіло людини.

Як повідомляє ВВС, батько футболіста лондонського клубу Насер Ель-Нені виявив труп після того, як приїхав на віллу, що знаходиться в 100 кілометрах від столиці країни - Каїра, в місті Махалла-ель-Кубра.

Мохамед Ель-Ньоні

Мохамед Ель-Ньоні

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"Невпізнаний труп": у відомого футболіста сталася страшна історія

Поліція повідомляє, що загиблий був грабіжником. Він намагався викрасти електричні кабелі, проте був убитий струмом при спробі крадіжки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірки лондонського "Арсеналу" зазнали збройного нападу - було опубліковано відео.

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Місце
Єгипет Ель-Махалла-ель-Кубра
Тег
ФК Арсенал Лондон
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