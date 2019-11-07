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7 листопада • оновлено в 19:59
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У Білорусі повідомили, що найкращий тренер України очолив "Шахтар"

2.8т Читати матеріал російською

Відомий український тренер Юрій Вернидуб очолив солігорський "Шахтар" із чемпіонату Білорусі.

Юрій Вернидуб

Юрій Вернидуб

ФК "Шахтар" (Солігорськ)

У четвер, 7 листопада його представили як головного тренера команди, повідомляє пресслужба клубу. Помічниками Вернидуба будуть Валерій Михайленко, Олександр Ногін та Ігор Фокін.

Солігорський "Шахтар" іде на 3-му місці в чемпіонаті Білорусі, відстаючи від лідируючого "Динамо" (Брест) на 10 очок.

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Останнім місцем роботи Вернидуба була "Зоря", якою він керував вісім років – з 2011-го по 2019 рік.

Юрій Вернидуб двічі був визнаний тренером року в Україні – востаннє в 2018 році на церемонії "Футбольні зірки України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, форварда "Динамо" (Брест) Артема Мілевського покарали в чемпіонаті Білорусі.

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Особа
Юрій Вернидуб
Місце
Білорусь Солігорськ
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
C Укромордора все бегут, кто умнее. Безвозвратно!
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