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9 квітня • оновлено в 17:33
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У Білорусі на футбольному матчі сиділи картонні манекени

2.3т
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На першому півфінальному матчі Кубка Білорусі між брестським "Динамо" і "Шахтарем" з Солігорська були прийняті несподівані заходи для створення ілюзії присутності фанатів на трибунах.

У Telegram-каналі MDK з'явилося відео з одного із секторів, на якому сиділи не тільки живі люди, а й переодягнені в форми різних команд картонні манекени. На місце обличчя їм приклеїли фотографії людей, які купили віртуальний квиток на поєдинок, а через динамік на стадіоні програвалися звуки уболівальників. Таким чином, складалося враження, що на матч прийшло безліч глядачів.

"Динамо" Брест - "Шахтар" Солігорськ

"Динамо" Брест - "Шахтар" Солігорськ

Livesport

Відзначимо, що в складі "Динамо" на матч вийшли українці Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок, а тренером "Шахтаря" є екснаставник "Зорі" Юрій Вернидуб.

Нагадаємо, що раніше Міністерство культури і спорту країни придумало спосіб розсадження фанатів, який убезпечить їх від зараження коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, назва білоруської команди викликала фурор у мережі.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
чемпіонат Білорусі
Особи
Юрій Вернидуб Євген Хачеріді Артем Мілевський
Місце
Білорусь Брест
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VS
Шахтер Солигорск
Шахтер не проиграет и тотал меньше 2.5
1.84 Сделать ставку
Динамо Брест
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Ислочь
Победа Динамо Брест с форой (-1)
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