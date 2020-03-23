У "Барселоні" виявили першого зараженого коронавірусом

У футбольному клубі "Барселона" зафіксований перший випадок зараження коронавірусом. В результаті зараження захворіли головний скаут каталонського клубу по Південній Америці Андре Кюрі і його дружина.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, Кюрі разом з дружиною ізольовані в своєму будинку в бразильському Сан-Паулу. Вони поки не були госпіталізовані і в даний час відчувають легке нездужання.
Нагадаємо, пандемія коронавірусу почалася в китайському місті Ухань в листопаді 2019 року і встигла накрити більш ніж 180 країн. У світі заражені вже 342 тисячі осіб, 14 762 – померли. Вилікуватися вдалося 99 тисячам пацієнтів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні експрезидент мадридського "Реала" Лоренсо Санс помер від коронавірусу.
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