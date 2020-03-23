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23 березня • оновлено в 12:11
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У "Барселоні" виявили першого зараженого коронавірусом

1.7т
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У футбольному клубі "Барселона" зафіксований перший випадок зараження коронавірусом. В результаті зараження захворіли головний скаут каталонського клубу по Південній Америці Андре Кюрі і його дружина.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У "Барселоні" виявили першого зараженого коронавірусом

За інформацією джерела, Кюрі разом з дружиною ізольовані в своєму будинку в бразильському Сан-Паулу. Вони поки не були госпіталізовані і в даний час відчувають легке нездужання.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу почалася в китайському місті Ухань в листопаді 2019 року і встигла накрити більш ніж 180 країн. У світі заражені вже 342 тисячі осіб, 14 762 – померли. Вилікуватися вдалося 99 тисячам пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні експрезидент мадридського "Реала" Лоренсо Санс помер від коронавірусу.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавірус
Місце
Бразилія Сан-Паулу
Тег
ФК Барселона
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