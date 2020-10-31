У "Барселони" величезні проблеми, і до кінця року вона збанкрутує – ЗМІ

"Барселона" оголосить про банкрутство вже на початку 2021 року, якщо не домовиться з гравцями про скорочення зарплат, повідомляє Євроспорт із посиланням на радіостанцію RАС1.

За інформацією ЗМІ, каталонці повинні узгодити з гравцями скорочення заробітної відомості на 190 млн євро до 5 листопада – це майже третина від загального зарплатного бюджету команди. В іншому разі "синьо-гранатові" збанкрутують вже до початку 2021 року. Переговори між юристами клубу та представниками гравців стартували 30 жовтня.

Як уточнює AS, окремим головним болем для каталонців стане Ліонель Мессі – клуб зобов'язаний буде виплатити капітану фінансовий бонус, якщо Лео так і не продовжить контракт, який закінчується влітку 2021-го.

"Барса" в сезоні-2019/20 не виграла жодного трофею, принизливо поступившись "Баварії" в Лізі чемпіонів з рахунком 2:8.

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