Футболіст збірної України Іван Ордець провів перший матч за "Динамо" (Москва). 26-річний захисник вийшов на другий тайм в товариському матчі проти "Рудара" – (3:0).

Вболівальники в коментарях влаштували гравцеві справжню обструкцію, обговорюючи його виступ в Російській Федерації. Користувачі ображають Ордеця і бажають йому всіляких негараздiв.

Нагадаємо, що 19 червня Ордець підписав контракт з московським "Динамо". Договір розрахований терміном на три роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в пітерський "Зеніт" перейшов Ярослав Ракицький. Ще один гравець "Шахтар" Олег Демченко продовжить кар'єру в казанському "Рубіні".

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