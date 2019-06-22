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"Тварюка продажна": футболіста збірної України зацькували після гри за московський клуб

"Тварюка продажна": футболіста збірної України зацькували після гри за московський клуб
Спортсмен не знайшов розуміння серед співвітчизників
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Футболіст збірної України Іван Ордець провів перший матч за "Динамо" (Москва). 26-річний захисник вийшов на другий тайм в товариському матчі проти "Рудара" – (3:0).

Вболівальники в коментарях влаштували гравцеві справжню обструкцію, обговорюючи його виступ в Російській Федерації. Користувачі ображають Ордеця і бажають йому всіляких негараздiв.

"Тварюка продажна": футболіста збірної України зацькували після гри за московський клуб

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Нагадаємо, що 19 червня Ордець підписав контракт з московським "Динамо". Договір розрахований терміном на три роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в пітерський "Зеніт" перейшов Ярослав Ракицький. Ще один гравець "Шахтар" Олег Демченко продовжить кар'єру в казанському "Рубіні".

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Особа
Іван Ордець
Місце
Росія
Тег
Динамо Москва
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
то что почти 2 миллиона украинцев пребывают на территории РФ, это упоротых свидомитов не волнует ))) Идите посмотрите, сколько заробитчан прутся с нэньки до "агрессора". Придурки кастрюлеголовые )))
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Тут главное свою семью не перекормить. Там глядишь и до Чечни доростёшь.
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