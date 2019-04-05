"Тут же заслали": журналіст вказав на дивну річ у справі Мораеса

Збірна України дійсно може бути позбавлена очок у відбірковому турнірі до чемпіонату Європи з футболу 2020 року через натуралізацію бразильського нападника Жуніора Мораеса.
Таку думку в інтерв'ю "Апостроф" висловив відомий спортивний журналіст, головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков. Він також вказав на дивну річ у діях Федерації футболу України у процедурі з отримання футболістом паспорта нашої країни.
Жуніор Мораес
"Скандал може закінчитися як завгодно. Я зовсім не зрозумів поведінку нашої федерації, яка дуже поспішала з Мораесом. Щойно Мораес отримав громадянство України, його негайно заслали в збірну. Хоча здоровий глузд підказує, що спочатку зробіть запит до відповідного комітету ФІФА. Нехай вони письмово дадуть відповідь, що він має право грати за збірну України", — наголосив Франков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Бразильський форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес 18 березня отримав український паспорт і був запрошений до збірної України.
Вже за три дні гравець дебютував за "жовто-синіх" у грі відбору Євро-2020 з Португалією, а 25 березня вийшов у стартовому складі в матчі з Люксембургом.
Федерація футболу Люксембургу подала протест на результат зустрічі, яка завершилася драматичною перемогою українців — 1:2.
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив про відкриття дисциплінарного провадження щодо України.
У Португалії висунули нові звинувачення на адресу Федерації футболу України.
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