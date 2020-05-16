Колишній футболіст збірної України Євген Левченко розкритикував бюрократичну систему нашої країни.

Євген Левченко радянський спорт

"Те, що в Європі здається простим, в Росії і в Україні робиться через п'яту точку. Про людей ніхто не думає, і мене це сильно засмучує. Я об'їздив півсвіту – скрізь є чіткі, ефективні інструменти щодо захисту прав громадян. А у нас стукаєш в двері і розумієш, що вона наглухо закрита для тебе, якщо ти комусь не заплатив або у тебе немає зв'язків. I це починається з самого низового рівня. Тому мені нецікаво жити в Росії або в Україні", – заявив Левченко в інтерв'ю Советскому спорту.

Крім того, ексгравця збірної дратує ставлення людей до своїх прав.

"Багато хто вважає, що у них немає голосу і приймають ситуацію такою, яка вона є. Це неправильний підхід. Так ви ніколи не переможете корупцію. Хоча є маса прикладів, коли цю проблему вирішували за дуже короткий термін. Було б у суспільства бажання", – підсумував Левченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Левченко виступив з критикою на адресу депутатів Верховної Ради. Спортсмен звинуватив парламентаріїв в затягуванні в проведенні реформ в країні.

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