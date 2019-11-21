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21 листопада • оновлено в 15:08
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Російський футболіст пропав безвісти у Туреччині

1.5т
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Містознаходження російського футболіста Заура Садаєва, який виступає в чемпіонаті Туреччини за "Анкарагюджю", невідоме.

30-річний футболіст не виходить на зв'язок із клубом і не відповідає на телефонні дзвінки вже більше тижня, заявив головний тренер турецької команди Мустафа Каплін в інтерв'ю Milliyet.

Заур Садаєв

Заур Садаєв

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Садаєв перейшов у "Анкарагюджю" в лютому цього року на правах оренди, а влітку підписав з командою постійну угоду. У Росії форвард відомий завдяки виступам за грозненський "Ахмат", у складі якого він провів більше 100 поєдинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер міланського "Інтера" Антоніо Конте отримав анонімний лист з погрозами і кулею.

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